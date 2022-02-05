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Общественник Юрий Коробов назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых

Общественник Юрий Коробов назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых

Общественный деятель, член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Коробов в комментарии ФАН назвал главные принципы успеха нового сервиса платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог».

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