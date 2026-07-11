«МЮ» и «Ливерпуль» связались с «Вулвс» по поводу трансфера Жоао Гомеса. «Атлетико» отказался от подписания хавбека

Полузащитник « Вулверхэмптона » Жоао Гомес может продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ. Ранее стало известно , что « Атлетико » отказался от трансфера 25-летнего футболиста, поскольку был разочарован действиями агента Жорже Мендеша, который нарушил существующие договоренности о переходе Бернарду Силвы – в итоге португалец перебрался в «Реал».