«МЮ» и «Ливерпуль» связались с «Вулвс» по поводу трансфера Жоао Гомеса. «Атлетико» отказался от подписания хавбека

Полузащитник « Вулверхэмптона » Жоао Гомес может продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ. Ранее стало известно , что « Атлетико » отказался от трансфера 25-летнего футболиста, поскольку был разочарован действиями агента Жорже Мендеша, который нарушил существующие договоренности о переходе Бернарду Силвы – в итоге португалец перебрался в «Реал».
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