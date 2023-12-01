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Погода после 3 декабря может неприятно удивить москвичей

Погода после 3 декабря может неприятно удивить москвичей

Синоптики озвучили прогноз погоды на воскресенье, 3 декабря, в столичном регионе. Специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец утверждает, что происходящее в регионе может неприятно удивить москвичей – на область обрушится 30% месячной нормы осадков.

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