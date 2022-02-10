Клуб Конте проиграл дома в чемпионате впервые с октября 2020-го

«Тоттенхэм» уступил на своем поле «Саутгемптону» (2:3) в 24-м туре АПЛ. Команда Антонио Конте проиграла дома в чемпионате впервые за почти полтора года.
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