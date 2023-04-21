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Конец Бахмуту. Войска России ликвидировали объединённый штаб группировки ВСУ в Артёмовске

Конец Бахмуту. Войска России ликвидировали объединённый штаб группировки ВСУ в Артёмовске

Поражение объединённого штаба случилось в районе населённого пункта Константиновка.В пресс-центре Министерства обороны России сообщили о том, что русские военнослужащие нанесли серьёзное поражение объединённому штабу группировки войск "Бахмут".

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