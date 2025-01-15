Kingdom Come: Deliverance 2 не допустили к продаже на территории Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сценКак стало известно, предстоящую Kingdom Come: Deliverance 2 не допустили к продаже на территории Саудовской Аравии из-за наличия аморальных сцен в игре.
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