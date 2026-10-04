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Туризм и География

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Куда отправиться за осенним настроением: обзор парков и усадеб Москвы

Куда отправиться за осенним настроением: обзор парков и усадеб Москвы

Осенняя Москва раскрывается не сразу. Сначала ты замечаешь её в парках — на аллеях становится тише, воздух прозрачнее, а под ногами начинают шуршать первые листья.

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