Российская ПВО сбила два беспилотника в 20 километрах от Луганска

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа самолет в районе на расстоянии 20 километров от Луганска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии