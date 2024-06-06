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Российская ПВО сбила два беспилотника в 20 километрах от Луганска

Российская ПВО сбила два беспилотника в 20 километрах от Луганска

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа самолет в районе на расстоянии 20 километров от Луганска.

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