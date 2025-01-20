В Московском метро был замечен исламист с халяльной газетой: русский мужик заметил это, попытка агитации закончилась бегством

Avia.pro - СМИ Неожиданное утро в московском метро Сегодняшний день в московском метро начался с удивительного спектакля, в котором главными героями стали пассажир с агитационной газетой «Аль Салам» и обычный горожанин, неравнодушный к происходящему вокруг.
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