В Московском метро был замечен исламист с халяльной газетой: русский мужик заметил это, попытка агитации закончилась бегством

Вадим Кузнецов

Ну Вы же сами заявили, что он принадлежит к "нацистской секте". "Русская община" - вполне себе милиция. А Вы? Вы принадлежите к движению "жизни преступников имеют значение"? О нарушении: для начала, думаю, хватит КоАП РФ Статья 5.26