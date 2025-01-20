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В Московском метро был замечен исламист с халяльной газетой: русский мужик заметил это, попытка агитации закончилась бегством

В Московском метро был замечен исламист с халяльной газетой: русский мужик заметил это, попытка агитации закончилась бегством

Avia.pro - СМИ Неожиданное утро в московском метро Сегодняшний день в московском метро начался с удивительного спектакля, в котором главными героями стали пассажир с агитационной газетой «Аль Салам» и обычный горожанин, неравнодушный к происходящему вокруг.

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Комментарии
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Р
Рамштейн
Да, да, знаем мы таких &quot;патриотов&quot;
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2 час.
Вадим Кузнецов
Ну Вы же сами заявили, что он принадлежит к &quot;нацистской секте&quot;. &quot;Русская община&quot; - вполне себе милиция. А Вы? Вы принадлежите к движению &quot;жизни преступников имеют значение&quot;? О нарушении: для начала, думаю, хватит КоАП РФ Статья 5.26
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2 час.
М
ММ
А по фамилии не видно, что он нацист из Израиля?
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28 мин.

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