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Диаспора расстроенно суетится, вроде ведь порешали уже, ан нет, злые русские скинхеды написали всякое нехорошее в интернете и опять всё по новой

Диаспора расстроенно суетится, вроде ведь порешали уже, ан нет, злые русские скинхеды написали всякое нехорошее в интернете и опять всё по новой

Байжуменов, убивший ветерана СВО, взят под стражу. Благодаря резонансу в соцсетях Задержан MMAшник Рустам Байжуменов.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Вы, правы
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2 час.
Сергей Васильев
Меня одно возмущает: почему этот боец ММА избежал мобилизации? Посмотришь на тусовки - да там полно шалопаев, прожигающих деньги родителей, почему их не призывают? Глядишь, кто-то из них и человеком станет, а то пляски, бабы, наркотики. Пора навести порядок
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2 час.
Эдуард Николаев
в штрафбат на всё время проведения СВО
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2 час.

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