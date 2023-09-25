Диаспора расстроенно суетится, вроде ведь порешали уже, ан нет, злые русские скинхеды написали всякое нехорошее в интернете и опять всё по новой

Сергей Васильев

Меня одно возмущает: почему этот боец ММА избежал мобилизации? Посмотришь на тусовки - да там полно шалопаев, прожигающих деньги родителей, почему их не призывают? Глядишь, кто-то из них и человеком станет, а то пляски, бабы, наркотики. Пора навести порядок