Диаспора расстроенно суетится, вроде ведь порешали уже, ан нет, злые русские скинхеды написали всякое нехорошее в интернете и опять всё по новой

Байжуменов, убивший ветерана СВО, взят под стражу. Благодаря резонансу в соцсетях Задержан MMAшник Рустам Байжуменов.
Популярные статьи
- Шольцу напомнили, что ГДР присоединили к ФРГ без проведения референдума, то есть, незаконно. Восточные немцы хотят обратно под крыло России
- ММАшник Рустам Байжуменов убил ветерана Чеченской войны и героя СВО, но следствие отпустило его под подписку
- Министр обороны США Ллойд Остин: США через ООН будут добиваться запрета русским иметь "Посейдоны"
Свежие комментарии