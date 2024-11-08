Пентагон снял запрет на размещение американских подрядчиков на Украине

Пентагон объявил о снятии запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, что стало важным шагом в поддержке Киева в ремонте и обслуживании предоставленных США и союзниками систем вооружений.
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