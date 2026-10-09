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Шелтон в день 24-летия: «Мне наплевать на день рождения, но я рад, что прошел в следующий круг в Шанхае»

Бен Шелтон поделился мыслями после победы над Даниэлем Альтмайером во втором круге в Шанхае (6:3, 7:6(6)).

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