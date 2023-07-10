РИА Новости: ВСУ гонят пленных перед собой для разминирования

Вооружённые силы Украины гонят пленных перед собой для разминирования, рассказал российский доброволец с позывным «Топаз», по его словам, их пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум восьми метров перед пехотой ВСУ.
Вооружённые силы Украины гонят пленных перед собой для разминирования, рассказал российский доброволец с позывным «Топаз», по его словам, их пленных без оружия и бронежилетов заставили идти на расстоянии минимум восьми метров перед пехотой ВСУ.
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