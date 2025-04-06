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TRENDYMEN

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Фотограф снимал пляж, когда в кадр попала огромная птица, которая несла в когтях акулу

Фотограф снимал пляж, когда в кадр попала огромная птица, которая несла в когтях акулу

Эшли Уайт снимала океан с 17-го этажа отеля, когда в объектив её камеры попала поразительная сцена. Прямо перед ней пролетела огромная птица, держа в когтях крупную акулу.

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Комментарии
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Grandad
Если с 17 этажа снимать &quot;пролетавшего рядом&quot; голубя с рыбкой, то на их фоне фигурки на пляже будут крошечными. И не надо никакого фотошопа. Только оптику в большой глубиной резкости.
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14 час.
Maxim
В детстве видел, как скопа на Братском вдхр. пикировала на рыбу, несколько дней подряд: они от гнезда далеко не отходят, 1.5м. крылья - точно были, на верхних кистях - большие белые знаки, типа руны зиг. Большая и красивая птица.
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13 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Судя по комментам, сколько дебилов породила Болонская система обучения...
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1 час.
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