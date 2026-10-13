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Журова — о решении Нидерландов не выдавать визы россиянкам: теперь важно, как отреагирует World Gymnastics

Журова — о решении Нидерландов не выдавать визы россиянкам: теперь важно, как отреагирует World Gymnastics

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение, что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) должна отреагировать на решение Нидерландов о невыдаче виз ведущим российским спортсменкам.

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