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Захарова ответила на заявление Госдепа о встрече с Лавровым словами из песни Бритни Спирс

Захарова ответила на заявление Госдепа о встрече с Лавровым словами из песни Бритни Спирс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строчки из песни американской певицы Бритни Спирс, комментируя заявление Госдепа США о возможной встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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