Захарова ответила на заявление Госдепа о встрече с Лавровым словами из песни Бритни Спирс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строчки из песни американской певицы Бритни Спирс, комментируя заявление Госдепа США о возможной встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.