Доброе утро, дорогие крымчане ✨ Сегодня на полуострове ветрено и дождливо 🌦 Одевайтесь теплее и не забудьте взять зонт 🌂 Подробный прогноз погоды👇 В Симферополе +12 и небольшой дождь В Севастополе +16 и небольшой дождь В Евпатории +15 и небольшой дождь В Джанкое +12 и небольшой дождь В Ялте +14 и небольшой дождь В Алуште +16 и небольшой дождь В Керчи +13 и небольшой дождь В Армянске +14 и небольшой дождь В Бахчисарае +14 и небольшой дождь В Феодосии +14 и небольшой дождь В Судаке +13 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24crimea24.