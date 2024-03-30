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В Подмосковье две сотрудницы полиции оформили больше 1500 нелегальных мигрантов

В Подмосковье две сотрудницы полиции оформили больше 1500 нелегальных мигрантов

Кирилл Каллиников/РИА «Новости» В подмосковной Балашихе правоохранители задержали предпринимательницу и двух полицейских, которые предположительно были задействованы в незаконной схеме по легализации приезжих на территории России.

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