В Подмосковье две сотрудницы полиции оформили больше 1500 нелегальных мигрантов

Кирилл Каллиников/РИА «Новости» В подмосковной Балашихе правоохранители задержали предпринимательницу и двух полицейских, которые предположительно были задействованы в незаконной схеме по легализации приезжих на территории России.
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