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Царьград

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Под Россию закладывают "вечную мину". Новую элиту начнут теснить

Под Россию закладывают "вечную мину". Новую элиту начнут теснить

Некий "план Трампа" станет убийственным для России, уверен журналист-международник Сергей Латышев. Если он исполнится, то как только Украина залижет раны - война начнётся снова и с большими для нас потерями.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да положили мы большой и толстый на все сразу планы Трампа, только и всего. У себя в стране сами разберёмся.
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13 час.

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