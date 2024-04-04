Омбудсмен Солтаев: Задержанный в Москве чеченец не связан с терактом в «Крокусе»

Житель Чечни Асхаб Успанов скончался в отделении полиции в Москве после задержания. Об этом в четверг, четвертого апреля, проинформировал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
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