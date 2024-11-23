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Царьград

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Протесты в Канаде против НАТО: активисты громят витрины и поджигают автомобили

Протесты в Канаде против НАТО: активисты громят витрины и поджигают автомобили

Монреаль оказался в центре хаоса: тысячи протестующих вышли на улицы, протестуя против Парламентской ассамблеи НАТО.

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