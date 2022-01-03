Власти РФ хотят запретить эксплуатацию старых машин

Помните этот лозунг? «Все ненужное — на слом, соберем металлолом!» Так вот, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уверен, что «на слом» нужно отправить большую часть российского автопарка — дескать, по дорогам страны ездят слишком пожилые машины.