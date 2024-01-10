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Закон, порядок, государство

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По 5 000 рублей с кармана: за 1 действие водители попадут на деньги в 2024 году

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