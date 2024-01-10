По 5 000 рублей с кармана: за 1 действие водители попадут на деньги в 2024 году

За одно действие водители попадут на деньги в 2024 году. Об этом заявил Сергей Кусов, представитель компании, занимающейся разработкой комплексов фото— и видеофиксации, в своем интервью агентству ТАСС (18+).
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