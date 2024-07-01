Напялили хиджаб/никаб/платок и т.д забудьте путь в поликлинику и больницы! (иди к табибу) Потому что: - там в основном безбожники, поклонники теории эволюции и обращаться к ним грех; -плохо тебе? Сыпью покрылась? Так значит так сверху всевышней решил: И если уж ты вся такая правоверная , в палатки, матрасы замотана, обращаться туда значит идти против воли сверху.
«"Пусть врач осматривает через платок"»
Комментарии
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Evgenija Palette
Он - бандит, изгнанный за это (за пропаганду ваххабизма) из Германии. Вы не поняли? Вот, КАКОГО ЧЕРТА НАША РУССКАЯ ДЕВОЧКА-ВРАЧ ТАМ ДЕЛАЕТ?... Нашла перед кем бисер метать?
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1 час.
Silver Kont
Хорошо заточеным топором, по уши...
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23 мин.
Silver Kont
Вообще нехер самкам черножопых делать в России! Пусть у себя в кишлаках сидят, дожидаются своих ишаков, и за выблядками своими присматривают...
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21 мин.
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