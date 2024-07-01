БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Вообще нехер самкам черножопых делать в России! Пусть у себя в кишлаках сидят, дожидаются своих ишаков, и за выблядка...«"Пусть врач осма...
  • Silver Kont
    Хорошо заточеным топором, по уши...«"Пусть врач осма...
  • Андрей Тихонов
    Надо всех армянцев из России выгнать, защищать Карабах...Россия отобрала у...

«"Пусть врач осматривает через платок"»⁠⁠

«"Пусть врач осматривает через платок"»⁠⁠

Напялили хиджаб/никаб/платок и т.д забудьте путь в поликлинику и больницы! (иди к табибу) Потому что: - там в основном безбожники, поклонники теории эволюции и обращаться к ним грех; -плохо тебе? Сыпью покрылась? Так значит так сверху всевышней решил: И если уж ты вся такая правоверная , в палатки, матрасы замотана, обращаться туда значит идти против воли сверху.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Он - бандит, изгнанный за это (за пропаганду ваххабизма) из Германии. Вы не поняли? Вот, КАКОГО ЧЕРТА НАША РУССКАЯ ДЕВОЧКА-ВРАЧ ТАМ ДЕЛАЕТ?... Нашла перед кем бисер метать?
Ответить
1 час.
Silver Kont
Хорошо заточеным топором, по уши...
Ответить
23 мин.
Silver Kont
Вообще нехер самкам черножопых делать в России! Пусть у себя в кишлаках сидят, дожидаются своих ишаков, и за выблядками своими присматривают...
Ответить
21 мин.

Картина дня

наверх