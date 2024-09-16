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"Скрывалась в озере 20 лет": рыбак случайно достал из водоема золотую рыбку весом 30 кг

"Скрывалась в озере 20 лет": рыбак случайно достал из водоема золотую рыбку весом 30 кг

Французский рыбак практически случайно установил рекорд, достав из озера золотую рыбку колоссальных размеров.

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Комментарии
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Сергей Плугарев
Кто то из фрацузов рыбоводов пошутил 20 лет назад. Выпустил выбракованного малька карпа Кои. Малек рос и принял окрас. А так как японцы карпа Кои выводили из европейского обыкновенного карпа то не стоит удивляться, что тот нормально живет на своей исторической родине спустя 2000 лет. Удивляет то, что хищники дали ему вырасти или они там отсутствуют. А золотая рыбка это другая история - там китайцы и карась и тоже 2000 лет селекции.
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17 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что хоть выпустили.
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8 час.

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