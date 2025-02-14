Есть только 2 сценария по Украине: Глава Пентагона решил кое в чём признаться

Хегсет не стал скрывать, что США могут и сократить, и нарастить объёмы военной помощи Украине. Третьего не даноНесмотря на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин начали диалог по Украине, вопрос об оказании военной помощи Киеву ещё стоит на повестке дня.