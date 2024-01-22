Кологривый поддержал бойцов РФ в зоне СВО и пожелал им скорейшего возвращения

Актер, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый обратился к российским военным в зоне СВО, выразив свою благодарность в видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина.
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