С какими проблемами россияне чаще всего обращаются в консульства

Россияне чаще всего обращаются в случае утраты документов, задержания местными правоохранительными органами, дорожно-транспортных происшествий, а также в случае необходимости в осуществлении медицинской эвакуации пострадавшего в Россию.
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