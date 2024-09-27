Новости СВО. Опубликовано видео разбитого боевиками села Волоконск под Курском. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 28.09.2024

Хакеры раскрыли личные данные сотен бойцов ВСУ, атаковавших Курскую область. Хакеры раскрыли личные данные сотен бойцов ВСУ, атаковавших Курскую область Хакеры «НемеZида» опубликовали в Сети данные более 800 боевиков ВСУ, которые участвовали во вторжении в Курскую область, передают РИА Новости.
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