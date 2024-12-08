Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале указал на то, что избранный президент США Дональд Трамп после встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским унизил его, раскрыв потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией.
В Раде указали на унижение Трампом Зеленского одним действием
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Сергей Карабухин
Зеленский это – моральный урод - это человек, у которого отсутствую общепринятые социумом духовно-нравственные ориентиры. Моральный урод: человек критически нарушающий моральные принципы социума…МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ — это люди с психическими отклонениями, которым чуждо понятие НРАВСТВЕННОСТЬ, разрушающие памятники и глумящиеся над памятью погибших воинов..Если физически и психически здоровому человеку свойственны СОВЕСТЬ, СТЫД, ЗАСТЕНЧИВОСТЬ, СРОМНОСТЬ и ещё целый ряд качеств данных по Природе или от Бога, то МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ они просто чужды. У МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ мозг работает по совершенно иным алгоритмам. В результате — в ряде случаев они не способны понимать НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, а нормальные люди, соответственно, не способны понять МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ, их нестандартную логику и их аномальное поведение. Появление любых УРОДОВ в любом обществе — это трагедия.
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17 час.
Сергей Карабухин
!!! Зеленский – это круглый идиот, дурак, болван, тупица… Зеленский — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости (олигофренией), слабоумием. В нем трудно признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения. Идиоты вообще очень опасны для общества и для окружающих людей, и даже не потому, что они непременно злы (В идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились принадлежит исключительно им одним. В современном использовании описании – очень-очень глупый человек…. В юридическом и психиатрическом контексте для обозначения некоторых видов глубоких – интеллектуальная недееспособность где умственный возраст составляет два года или меньше(!!!!!!!!!!!!!)…….. Идиот –«глубокая умственная отсталость» находятся в одном ряду с такими терминами – как придурок, слабоумный, и кретин (!!!) ……………………………………………………………………………………
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
Наркомана Зеленского и всех фашистов, националистов и бандеровцев – украинский народ – ПРОКЛЯЛ! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут гореть синим пламенем в аду вечно! И все кто будет поддерживать фашистов, националистов и бандеровцев будут тоже вместе с ними гореть в аду вечно синим пламенем! Да будет так! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут в земле кормить червей! Да будет так! Уроды фашисты, националисты и бандеровцы – все будут сидеть в тюрьмах - либо уничтожены! Да будет так! За преступления перед человечностью – совершёнными фашистами, националистами и бандеровцами будет и уголовный суд и суд божий! Да будет так!
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17 час.
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