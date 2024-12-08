Сергей Карабухин Зеленский это – моральный урод - это человек, у которого отсутствую общепринятые социумом духовно-нравственные ориентиры. Моральный урод: человек критически нарушающий моральные принципы социума…МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ — это люди с психическими отклонениями, которым чуждо понятие НРАВСТВЕННОСТЬ, разрушающие памятники и глумящиеся над памятью погибших воинов..Если физически и психически здоровому человеку свойственны СОВЕСТЬ, СТЫД, ЗАСТЕНЧИВОСТЬ, СРОМНОСТЬ и ещё целый ряд качеств данных по Природе или от Бога, то МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ они просто чужды. У МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ мозг работает по совершенно иным алгоритмам. В результате — в ряде случаев они не способны понимать НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, а нормальные люди, соответственно, не способны понять МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ, их нестандартную логику и их аномальное поведение. Появление любых УРОДОВ в любом обществе — это трагедия.

Сергей Карабухин !!! Зеленский – это круглый идиот, дурак, болван, тупица… Зеленский — человек, страдающий глубокой формой умственной отсталости (олигофренией), слабоумием. В нем трудно признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения. Идиоты вообще очень опасны для общества и для окружающих людей, и даже не потому, что они непременно злы (В идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились принадлежит исключительно им одним. В современном использовании описании – очень-очень глупый человек…. В юридическом и психиатрическом контексте для обозначения некоторых видов глубоких – интеллектуальная недееспособность где умственный возраст составляет два года или меньше(!!!!!!!!!!!!!)…….. Идиот –«глубокая умственная отсталость» находятся в одном ряду с такими терминами – как придурок, слабоумный, и кретин (!!!) ……………………………………………………………………………………