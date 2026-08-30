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Пятый канал

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Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах новой атаки США

Расплата ждет: в Иране заявили о жертвах новой атаки США

Американские военные нанесли удар по иранскому острову Ларак, есть погибшие. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), пообещав решительный ответ на атаку.

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