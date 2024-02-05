Даже спустя 35+ лет фильм вызывает множество споров и критики. «Маленькая Вера» / к/ст имени М.
«Маленькая Вера» не понравился многим. 5 вещей, которые возмутили зрителей
Комментарии
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Майя Maja
Фильм может сегодня не многие поймут из молодежи. Но для поколения, рожденных в конце 60 и начале 70-х...жесть и беспросветный кошмар показан реально... Страшно, что многие, посмотрев этот фильм в стране, себя в этом узнали. И вот это шок. Интересно, кому-то он помог изменить свою жизнь или как принято у нас, махнули рукой и еще больше упали в маргинальную жизнь по накатанной?
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7 час.
Элина Морозова
Для общей массы было нереально что то изменить. Но некоторые наверное вырывались из этого ужаса. Да и сейчас наверное существуют такие города. Но они потихоньку вымирают.
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7 час.
Майя Maja
Сегодня стали появляться новые маргиналы и мещане из тех, кого юными показали в фильме "Маленькая Вера")) Цикличность продолжается, только в другой форме.
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4 час.
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