«Маленькая Вера» не понравился многим. 5 вещей, которые возмутили зрителей

Майя Maja

Фильм может сегодня не многие поймут из молодежи. Но для поколения, рожденных в конце 60 и начале 70-х...жесть и беспросветный кошмар показан реально... Страшно, что многие, посмотрев этот фильм в стране, себя в этом узнали. И вот это шок. Интересно, кому-то он помог изменить свою жизнь или как принято у нас, махнули рукой и еще больше упали в маргинальную жизнь по накатанной?