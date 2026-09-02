В Калуге сменилось руководство мебельной компании «Элмат»

Кирилл Меерович, новый гендиректор «Элмат», является одним из учредителей предприятия и сменил на посту своего отца, Леонида Мееровича, руководившего компанией с момента основания в 2014 году.
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