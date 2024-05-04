Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Сергей вы совершенно правы, что "глава диаспоры" это вор, насильник, грабитель и .... , короче новое "ноухау" от "наш...Причина не уважен...
  • Владимир Черноморский
    Самое страшное, наши руководители забыли за геноцид 90ых и 24 года беспрепятственно наполняли нашу страну нелюдями, п...Причина не уважен...
  • Сергей Андросов
    Баклан, он и в Африке баклан! Если ты знаешь такого мигранта, который совершил преступление и молчишь, то ты тоже соу...Русские мужчины н...

Русские мужчины не прошли мимо увидев как узбек бьёт маленькую девочку на улице

Русские мужчины не прошли мимо увидев как узбек бьёт маленькую девочку на улице

 Чернильница   Сегодня будет очень коротенькая но крайне показательная история из рубрики «знакомство с культурными особенностями».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Кибишева
Когда ВЦИОМ врать перестанет?????!!! Уже минСТАТ перегнал. Те врут о высоких зарплатах и пенсиях,а эти о любви к мигрантам!!! Ни уважения к себе, ни достоинства! Хватит народ за дураков считать!!!!!!
Ответить
1 час.
Дмитрий Бакланов
Есть вероятность, что лгут слишком многие, и все в своих интересах. Вот, лично вы, знаете хоть одного мигранта, которого надо депортировать за противоправные деяния? Или их знает только СМИ-иноагенты?
Ответить
59 мин.
Сергей Андросов
Баклан, он и в Африке баклан! Если ты знаешь такого мигранта, который совершил преступление и молчишь, то ты тоже соучастник преступления. А депортировать их надо, потому что так, или иначе нарушили закон. Единицы из них честные, остальные шваль.
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх