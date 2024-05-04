Русские мужчины не прошли мимо увидев как узбек бьёт маленькую девочку на улице

Татьяна Кибишева Когда ВЦИОМ врать перестанет?????!!! Уже минСТАТ перегнал. Те врут о высоких зарплатах и пенсиях,а эти о любви к мигрантам!!! Ни уважения к себе, ни достоинства! Хватит народ за дураков считать!!!!!!

Дмитрий Бакланов Есть вероятность, что лгут слишком многие, и все в своих интересах. Вот, лично вы, знаете хоть одного мигранта, которого надо депортировать за противоправные деяния? Или их знает только СМИ-иноагенты?