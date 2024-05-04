Чернильница Сегодня будет очень коротенькая но крайне показательная история из рубрики «знакомство с культурными особенностями».
Русские мужчины не прошли мимо увидев как узбек бьёт маленькую девочку на улице
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Когда ВЦИОМ врать перестанет?????!!! Уже минСТАТ перегнал. Те врут о высоких зарплатах и пенсиях,а эти о любви к мигрантам!!! Ни уважения к себе, ни достоинства! Хватит народ за дураков считать!!!!!!
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Есть вероятность, что лгут слишком многие, и все в своих интересах. Вот, лично вы, знаете хоть одного мигранта, которого надо депортировать за противоправные деяния? Или их знает только СМИ-иноагенты?
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59 мин.
Сергей Андросов
Баклан, он и в Африке баклан! Если ты знаешь такого мигранта, который совершил преступление и молчишь, то ты тоже соучастник преступления. А депортировать их надо, потому что так, или иначе нарушили закон. Единицы из них честные, остальные шваль.
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39 мин.
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