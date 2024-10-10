Недозачистили...

Переговоры офицеров МГБ СССР с бандеровцами ОУН/УПА*, спрятавшимися в бункере, 1945 год. Вначале бандеровцы удачно прятались от СМЕРШ в "бункерах" (с нарами, "поганой ямой", запасом воды-еды, оружия), но со временем бункеры стали вычислять.