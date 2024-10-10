Переговоры офицеров МГБ СССР с бандеровцами ОУН/УПА*, спрятавшимися в бункере, 1945 год. Вначале бандеровцы удачно прятались от СМЕРШ в "бункерах" (с нарами, "поганой ямой", запасом воды-еды, оружия), но со временем бункеры стали вычислять.
Недозачистили...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Россия для этого должна сменить странный триколор на красный советский флаг, либо на черно-золотистый имперский.
Ответить
1 час.
Семен Демин
И сейчас добренькое...
Ответить
1 час.
Семен Демин
Недозачистили. И виновен в этом Хрущев.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии