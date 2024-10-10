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Недозачистили...

Недозачистили...

Переговоры офицеров МГБ СССР с бандеровцами ОУН/УПА*, спрятавшимися в бункере, 1945 год. Вначале бандеровцы удачно прятались от СМЕРШ в "бункерах"              (с нарами, "поганой ямой", запасом воды-еды, оружия), но со временем бункеры стали вычислять.

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Комментарии
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Семен Демин
Россия для этого должна сменить странный триколор на красный советский флаг, либо на черно-золотистый имперский.
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1 час.
Семен Демин
И сейчас добренькое...
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1 час.
Семен Демин
Недозачистили.  И виновен в этом Хрущев.
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1 час.

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