Fitch заявляет, что высокие цены на природный газ оказывают давление на цепочки поставок европейских корпоративных секторов

Рекордно высокие цены на природный газ оказывают давление на цепочки поставок многих европейских корпоративных секторов, включая неинтегрированных поставщиков энергии, производителей удобрений и компаРекордно высокие цены на природный газ оказывают давление на цепочки поставок многих европейских корпоративных секторов, включая неинтегрированных поставщиков энергии, производителей удобрений и компании по производству потребительских товаров, сообщило в среду агентство Fitch Ratings.