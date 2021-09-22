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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Fitch заявляет, что высокие цены на природный газ оказывают давление на цепочки поставок европейских корпоративных секторов

Рекордно высокие цены на природный газ оказывают давление на цепочки поставок многих европейских корпоративных секторов, включая неинтегрированных поставщиков энергии, производителей удобрений и компаРекордно высокие цены на природный газ оказывают давление на цепочки поставок многих европейских корпоративных секторов, включая неинтегрированных поставщиков энергии, производителей удобрений и компании по производству потребительских товаров, сообщило в среду агентство Fitch Ratings.

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