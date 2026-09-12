Пакистан: Шоссе Кветта-Карачи было перекрыто возле отеля Шиша в Беле, район Ласбела, провинция Белуджистан, по состоянию на вечерние часы, после того как колонна сил безопасности была атакована боевиками Армии освобождения Белуджей (БЛА) в районе Валпат города Бела-Техсил, округ Ласбела, в утренние часы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым