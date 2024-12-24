Учёные измерили "дыхание почвы" и количество выдыхаемой лесами углекислоты

Стало известно, какие леса выбрасывают летом больше двуокиси углеродаУчёные из института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН представили результаты летних исследований "дыхания почвы", которые проводились на Алтае.
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