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Царьград

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Учёные измерили "дыхание почвы" и количество выдыхаемой лесами углекислоты

Учёные измерили "дыхание почвы" и количество выдыхаемой лесами углекислоты

Стало известно, какие леса выбрасывают летом больше двуокиси углеродаУчёные из института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН представили результаты летних исследований "дыхания почвы", которые проводились на Алтае.

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