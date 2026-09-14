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Царьград

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Лунный календарь: идеальные дни для стрижки и окрашивания в сентябре

Лунный календарь: идеальные дни для стрижки и окрашивания в сентябре

В сентябре 28 числа удачен визит к парикмахеру при отсутствии планов, а вот 29 и 30 сентября предоставляют возможность для оздоровления волос.

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