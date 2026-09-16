Серп и молот отправляется в зенит. 90-й городской вокзал в Москве ударил «серпом» по пересадкам и подарил пассажирам сухие ноги

Москва получила свой юбилейный, 90-й по счету городской вокзал. Президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыли транспортно-пересадочный узел «Серп и Молот».
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