Чемпион NAIZA Джабраилов о лишении титула Самусева: «Травмы- это часть нашей работы»

Новоявленный полноценный чемпион NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов отреагировал на новость о снятии с боя и лишения титула Николая Самусева: «Нурбек Карабала, я от души благодарен Вам за ту возможность, которую Вы мне дали – драться за титул.
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