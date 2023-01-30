Чемпион NAIZA Джабраилов о лишении титула Самусева: «Травмы- это часть нашей работы»

Новоявленный полноценный чемпион NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов отреагировал на новость о снятии с боя и лишения титула Николая Самусева: «Нурбек Карабала, я от души благодарен Вам за ту возможность, которую Вы мне дали – драться за титул.