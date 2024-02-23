Александр Медведев рассказал, почему Круговой не перешёл в ЦСКА зимой

Команды не договорились по условиям перехода. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Данил Круговой мог оказаться в ЦСКА уже зимой, но клубы не договорились об условиях перехода.
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