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Банки и ЦБ воюют за платежный рынок

Банки и ЦБ воюют за платежный рынок

Крупнейшие банки создают консорциум с единым подходом к QR-платежам. Это позволит им сохранить за собой часть платежного рынка, на котором плотно прописался ЦБИллюстрация Игорь Шапошников читайте на monocle.

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