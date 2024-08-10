Экспериментальная инъекция снизила ВИЧ у приматов в 1000 раз

Science: экспериментальная инъекция TIP снизила уровень ВИЧ у приматов Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что экспериментальная инъекция может значительно снизить уровень ВИЧ у нечеловекообразных приматов.