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Таинственная «дверь» в Антарктиде: загадка ледяного континента или игра воображения?

Таинственная «дверь» в Антарктиде: загадка ледяного континента или игра воображения?

Таинственная «дверь» в Антарктиде: загадка ледяного континента или игра воображения? Ирина ВальковаНедавно опубликованные спутниковые снимки Антарктиды вызвали ажиотаж среди пользователей интернета.

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