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День города в Краснодаре: известна программа

День города в Краснодаре: известна программа

Торжественные мероприятия в честь Дня города пройдут 25, 26 и 27 сентября. Жителей и гостей кубанской столицы ждут разнообразные выставки, познавательные экскурсии, творческие фестивали, а также музыкальные и спортивные события.

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