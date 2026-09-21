День города в Краснодаре: известна программа

Торжественные мероприятия в честь Дня города пройдут 25, 26 и 27 сентября. Жителей и гостей кубанской столицы ждут разнообразные выставки, познавательные экскурсии, творческие фестивали, а также музыкальные и спортивные события.
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