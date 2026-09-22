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Ролан Гусев — о « МЛ Витебск»: «Я общался с руководством клуба, решил не принимать предложение»

Ролан Гусев — о « МЛ Витебск»: «Я общался с руководством клуба, решил не принимать предложение»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что отказался от предложения возглавить белорусский МЛ «Витебск».

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