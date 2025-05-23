Пентагон заключил контракты на модернизацию боевых кораблей прибрежной зоны

Пентагон заключил контракты на ремонт и модернизацию собственных боевых кораблей прибрежной зоны, базирующихся в калифорнийском Сан-Диего, на общую сумму $2,6 млрд Как отметили в ведомстве, контракты заключены с рядом американских компаний, включая BAE Systems, General Dynamics, Propulsion Controls Engineering и другие.