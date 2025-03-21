Полицейские в Караганде отмечают праздник единства, культуры и традиций

Праздник единства, культуры и традиций отмечают полицейские в Караганде, сообщает Polisia.kz. В территориальных подразделениях и службах департамента полиции Карагандинской области с ликованием встречают светлый праздник Әз Наурыз.
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