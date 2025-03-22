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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Крыльев» Дмитриев о премиальных: «Меня это никак не мотивирует. Деньги не могут быть основной мотивацией выиграть. Просто выхожу на поле показать, что я лучший»

– Насколько сильно премиальные в футболе могут мотивировать игроков? – Если честно, меня это никак не мотивирует.

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